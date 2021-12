Venduto a 107.000 euro il primo sms della storia

E' stato venduto per 107.000 euro il primo messaggio sms della storia, finito oggi all'asta a Neuilly-sur-Seine, il sobborgo ultra-chic alle porte di Parigi nonché comune piu' ricco di Francia. L'oggetto immateriale è stato ceduto attraverso la tecnologia NFT (non-fungible token) , una sorta di certificato di autenticità e proprietà digitale. Il prezzo di partenza era di 100.000 euro. Il messaggino in questione conta appena due parole 'Merry Christmas', 'Buon Natale', per un totale di 15 lettere. Venne inviato alle 18:09 del 3 dicembre 1992 da un computer sul telefono di Richard Jarvis, all'epoca impiegato di Vodafone, a titolo di sperimentale. Per materializzarlo nel mondo reale, l'acquirente si è veduto consegnare una cornice digitale con il certificato firmato da Nick Read, attuale dirigente di Vodafone, anche perché in Francia sono vietate le vendite all'asta di beni strettamente immateriali