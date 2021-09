Salone Mobile: Boeri, finalmente un raggio di futuro

(ANSA) - MILANO, 04 SET - "Dopo il lungo inverno dell'epidemia, ecco finalmente un raggio di futuro": così il curatore Stefano Boeri parla del SuperSalone che apre domani a Rho Fiera alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un appuntamento, questo di settembre, fortemente voluto da Salone del Mobile.Milano dopo le sospensioni per Covid delle scorse edizioni primaverili.

"Abbiamo rotto gli schemi - dice Maria Porro, Presidente del Salone - per non restare fermi in una situazione che avrebbe potuto impoverire il sistema e compromettere il primato di Milano".

"Dopo due anni e mezzo - commenta il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin - il design italiano ritrova il suo appuntamento più importante, motore irrinunciabile di un settore che, nonostante le difficoltà della pandemia, nell'ultimo anno è riuscito ad agganciare la ripresa. La produzione complessiva della filiera legno- arredo è di 39 miliardi di euro, il macrosistema arredamento vale 21 miliardi di euro di cui 11 miliardi destinati all'export, e nel primo semestre è cresciuto del 14,3% sul 2019, con un recupero in particolare sul mercato italiano". "Abbiamo fatto - continua Feltrin - il bene della filiera e riaffermato la leadership del nostro comparto, della città di Milano e del Sistema Italia".

"In un momento ancora difficile della nostra storia, il "supersalone" - afferma Stefano Boeri - anticipa il futuro delle Fiere e delle grandi esposizioni, proponendo un evento aperto sia alle aziende sia al pubblico, con i prodotti in presenza ma prenotabili per l'acquisto on-line, un allestimento totalmente riutilizzabile e ricchissimo di contributi artistici e culturali". (ANSA).