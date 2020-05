Da Bugia a Brovedani, piccoli musei verso la riapertura

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Forse il più singolare, almeno nel tema, è quello dedicato alla bugia a Le Piastre (PT). Nove sale, sessantuno pannelli, è il primo Museo al mondo dedicato alle mancate verità, dal dado di Cesare al piede di Modigliani. Ma c'è anche la Casa Museo Spada che a Lecce raccoglie centinaia di strumenti musicali. E poi le "macchine del tempo" custodite al Museo dell'orologio di Tovo S. Giacomo in Liguria o l'ormai celebre Museo del bottone a Santarcangelo di Romagna (RN). È l'"esercito" dei piccoli musei che, al pari di super "big" come le Gallerie degli Uffizi o il Colosseo, dal 18 maggio potranno tornare ad aprire ai visitatori. "Non c'è paesino in Italia che non ne abbia uno", racconta all'ANSA, Giancarlo Dall'Ara, presidente dell'APM - Associazione Nazionale dei Piccoli Musei.

"Solo noi - dice - ne raccogliamo 400, ma contiamo che ne esistano più di 10 mila. Il che, insieme ai grandi, farebbe dell'Italia il paese leader in Europa". Ora, dopo il lockdown e la chiusura forzata, dice, "il nostro orientamento è chiedere al Ministero dei beni culturali e turismo un bando specifico di aiuti. Il timore è che con un unico bando per tutta la categoria museale, le poche risorse disponibili finiranno per andare solo ai grandi". Ma da lunedì, quanti tra i piccoli musei riapriranno ai visitatori? "L'impressione è che non tutti se la sentiranno, non subito - prosegue Dall'Ara - Bisogna adeguarsi alle misure necessarie e anche prepararsi. La prima settimana penso non apriranno più del 30%. Sperando che piano piano si riescano ad adeguare tutti". Intanto, dall'Associazione è già pronto il vademecum in sei punti, dalla programmazione degli accessi alla riduzione del numero di ingressi dal 30% al 50%. E a grandi passi già si avvicina il 3 giugno e la quarta edizione della Giornata nazionale dei Piccoli musei. (ANSA).