Mina, il backstage del videoclip di 'Senza farmi male', scritta da Elisa - FOTO

Mina la più grande, Mina la voce assoluta, la tigre di Cremona, un fenomeno che si rinnova, sempre presente anche nell'assenza.

Dopo il successo di 'Buttalo via', parole e musica di Francesco Gabbani, e del relativo videoclip, che ha superato due milioni di visualizzazioni su YouTube, esce il secondo singolo estratto dal nuovo album di Mina 'Gassa d’amante'. Il brano, scritto da Elisa, originariamente in inglese, è stato proposto con un testo completamente nuovo. Il titolo è 'Senza farmi male'. Accompagna il brano un video omaggio alla straordinaria collaborazione artistica tra Mauro Balletti e Mina. Prodotto da PDU e ATOMIC, è diretto dal regista Gianluigi Attorre.

Pittore e fotografo, Mauro Balletti nel 1973 viene scelto da Mina che ne intuisce subito il talento. Da quel momento, il sodalizio di Mina e Mauro Balletti dà vita alle copertine più iconiche della storia della discografia italiana. Frutta e verdura è il primo album con una copertina di Mauro Balletti. Gassa d’amante è il nuovo capolavoro di questa collaborazione artistica.

Massimiliano Pani, produttore dell’album GASSA D’AMANTE: “Mina gioca con i generi e gli stili musicali e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità. È un modello di interprete per i musicisti come modello di coraggio e libertà per i ragazzi della generazione Z”.

“Il videoclip è un racconto onirico di come nasce l’immagine di una canzone di Mina grazie all’arte di Mauro Balletti”, racconta il regista del videoclip Gianluigi Attorre. “La voce di Mina dà vita, ogni volta, ad un processo creativo che parte dal bozzetto su carta e prende vie imprevedibili fino alla stampa della copertina. Veri cortocircuiti tra ricordi, foto, collage, grafica e pittura, scaturiti da un sodalizio tra due menti geniali. È il livello iconografico più alto che l’arte musicale possa raggiungere”.

