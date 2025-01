Premio Antenna d’Oro a Pascal Vicedomini e Andrea Roncato

Enrica Bonaccorti, Andrea Roncato, l'agente degli artisti Lucio Presta, Tiberio Timperi e Pascal Vicedomini sono tra i personaggi premiati in Campidoglio in occasione della terza edizione del premio Antenna d’Oro fondato e promosso da Fabrizio Pacifici.

Andrea Roncato

Con loro, altri volti della televisione, del cinema e delle piattaforme digitali tra cui Susanna Galeazzi, Gabriella Carlucci, Beppe Convertini, Charlie Gnocchi, Luca Alcini (regista di Ballando con le Stelle), Michele Plastino e Gianfranco Zinzilli, vicedirettore di Rai Italia.

"Antenna d’oro per la Tivvù - afferma in una nota il segretario dell’Assemblea Capitolina, Fabrizio Santorisi - rende omaggio al merito e alle capacità dei grandi professionisti della televisione e alle trasmissioni dai contenuti più ragguardevoli e che incontrano il maggior favore del pubblico. Celebriamo un momento importante dedicato alla tv, con un premio che fin dalla sua prima edizione ha occupato un posto in prima fila tra gli appuntamenti culturali capitolini offrendo un riconoscimento e un’opportunità di incontro con molti tra gli esperti del settore".

