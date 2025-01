Torna Nada con 'Un giorno da regalare' e un album di inediti - Anteprima VIDEO

"Attraverso immagini di quiete e quotidianità è disegnata una natura silente, immota. L'infinito che si respira raccoglie in sé le parole della canzone in un racconto sospeso": così Nada presenta all'ANSA 'Un giorno da regalare', il nuovo singolo, di cui ha scritto parole e musica, in uscita giovedì 9 gennaio. Il video sarà disponibile in anteprima esclusiva sul sito dell'ANSA fino a mercoledì 15 gennaio. Dal 16 sarà visibile anche su YouTube.

Il brano anticipa la pubblicazione di un album di inediti (etichetta: Santeria / distribuzione: Audioglobe) in uscita in primavera.

'Un giorno da regalare', spiega Nada, "parla del riempire il vuoto della vita ogni giorno mettendoci dentro cose su cose, ma il vuoto rimane sempre vuoto. Esiste invece l'arte di vedere, l'arte di sentire". Una riflessione intima e profonda sottolineata da un video in bianco e nero, ricco di sfumature, curato dalla stessa Nada per la regia di Davide Barbafiera.

Anche in questa occasione le registrazioni sono state effettuate a Bristol e ancora una volta Nada si è affidata per la produzione dell'album a John Parish, già dietro ad alcuni dei migliori lavori di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Tracy Chapman. Parish prosegue così il suo lavoro con Nada iniziato con 'Tutto l'amore che mi manca' (2004), recentemente ristampato anche in vinile, in occasione del suo 20 anniversario, e proseguito con 'È un momento difficile tesoro' (2019) e 'La paura va via da sé se i pensieri brillano' (2022).

Video Torna Nada con il nuovo singolo 'Un giorno da regalare' e un album di inediti



Era il 1969 quando, neanche 16enne, Nada si presentò sul palco di Sanremo interpretando il brano 'Ma che freddo fa' che divenne subito un tormentone. Tornò anche nel 1971 con 'Il cuore è uno zingaro' (in coppia con Nicola Di Bari) e trionfò al Festival. Il plauso della critica e del pubblico la consacrò a tutti gli effetti anche all'estero come un'artista destinata a lasciare il segno nella discografia con brani più intimisti e con hit come 'Amore disperato' che hanno scalato le classifiche. Alla storia di Nada Rai1 ha dedicato anche un film tv intitolato 'La bambina che non voleva cantare', ispirato al libro della cantante, con Tecla Insolia nei panni della protagonista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA