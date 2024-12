Attesa per la finale di X Factor, domani da piazza del Plebiscito a Napoli

"Ovviamente è un'emozione enorme in una città bellissima come Napoli e che oggi anche ci ha regalato un sole pazzesco. I ragazzi penso siano molto emozionati. Noi più di loro mi sa. Siamo molto molto contenti di essere arrivati fin qua". Lo ha detto Paola Iezzi, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della finale di X Factor in programma domani a piazza del Plebiscito.



"Quando abbiamo saputo che la finale era a Napoli - ha affermato la conduttrice Giorgia - è stata una gioia, ma anche un sollievo perché comunque il pubblico sicuramente darà un elemento fondamentale in più a tutta la serata e poi il cuore di Napoli, lo sappiamo, non ci tradisce mai. Quindi sarà sicuramente un supporto per noi. Ho già cantato in piazza del Plebiscito con Pino Daniele, che è sempre nel nostro cuore. Adesso c'è anche una canzone nuova che gira ed è molto bello poter risentire la sua voce. Ci manca, ma in un certo senso, soprattutto quando siamo qui, la sua presenza è fortissima".



"Credo che la forza di questo programma - ha sottolineato Achille Lauro - sia stato il fatto che anche i giudici siano stati una squadra, quindi siamo riusciti a fare squadra. Siamo riusciti forse ad essere anche un po' al servizio della musica e cercare di portare più possibile qualità musicale. Credo che le persone siano siano stanche della televisione negativa, della televisione che non che non porta a nulla di costruttivo. X Factor è un bel momento, in cui puoi vedere del talento. Puoi parlare di qualcosa che comunque appartiene a tutti che è la musica, u grande patrimonio culturale italiano, in cui ti vuoi divertire, perché quest'anno ci si è divertiti".



"La mia immagine di X Factor? È un mal di schiena lancinante - ha risposto ironicamente Manuel Agnelli - è stato molto stimolante quest'anno. Soprattutto la prima parte che è stata la più divertente in assoluto che ho vissuto. E' il mio sesto X Factor ormai, la gara è sempre molto complicata. Credo che questa finale sarà una finale molto viva perché i ragazzi sono splendidi, li ho conosciuti tutti, anche quelli delle squadre avversarie. Siamo molto più interessati noi in realtà alla gara di quanto non lo siano loro, sono veramente meravigliosi, bravissimi ragazzi e anche molto coraggiosi, perché comunque sottoporsi a questo tour de force e non è solo impegnativo, ma può essere veramente una prova mostruosa e la stanno vivendo con una naturalezza che che gli fa onore".

