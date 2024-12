Attesa per la finale di X Factor, in 16mila a piazza del Plebiscito a Napoli

Sedicimila persone in piazza del Plebiscito, un superospite internazionale come Robbie Williams, un omaggio a Napoli dal "padrone di casa" Gigi D'Alessio e uno show che si concluderà pochi istanti prima della mezzanotte con la proclamazione del vincitore accolta da fuochi d'artificio ed effetti speciali.

La finalissima di X Factor, domani nel capoluogo partenopeo, sarà la prima in assoluto all'aperto, realizzata fuori dagli studi televisivi. Un evento in una veste assolutamente inedita a livello mondiale che regala a Napoli un'ulteriore opportunità per imporsi come "Città della musica" nel panorama nazionale.

A partire dalle ore 21, in diretta su Sky, in streaming su Now e in simulcast anche in chiaro su TV8 avrà inizio l'ultimo atto della gara tra i quattro artisti ancora in corsa: Lorenzo Salvetti, Mimì, I Patagarri, Les Votives. Al Plebiscito è stato allestito un enorme palco a forma di X che accoglierà i protagonisti dell'ultima serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: oltre ai quattro finalisti, la conduttrice di questa edizione Giorgia e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, ai quali è stato attribuito il merito di aver regalato nuovo ossigeno al format.

La finale si svolgerà in tre manche. La prima sarà libera, dal titolo "My Song", e ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio: Lorenzo proporrà "Cosa mi manchi a fare", primo singolo di successo di Calcutta, ormai un autentico classico della musica italiana di questi anni; Mimì sarà alle prese con la leggendaria "Because The Night" di Patti Smith; I Patagarri proporranno "Cam-Camini'", colonna sonora di "Mary Poppins"; i Les Votives, infine, cambieranno veste a uno dei brani più venduti e amati il tutto il mondo negli ultimi anni, "Someone Like You" di Adele.

A seguire, seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024: quattro energici e velocissimi medley che riassumeranno il percorso nello show di ciascuno di loro. Nella terza e ultima manche gli artisti rieseguiranno il proprio inedito. Quindi arriverà la busta con il verdetto decisivo e verrà proclamato il vincitore di X Factor 2024.

La serata segna il culmine di un lungo percorso che ha coinvolto tutta la squadra di X Factor 2024. Ingente lo sforzo produttivo messo in campo da Sky e Fremantle per questa prima finale "in esterna" a Napoli dove per l'occasione sono al lavoro 650 persone, di cui oltre 200 selezionate sul territorio per i comparti tecnici e di security. Lo spettacolo può contare su circa 1000 metri quadri di palco, 500 mq di videowall e 1000 corpi luminosi; 20 telecamere saranno a disposizione del regista Luigi Antonini coadiuvato dal direttore della fotografia Ivan Pierri.

La direzione artistica è affidata al team di Laccio e Shake che dirigeranno sul palco 60 artisti tra cui un corpo di ballo composto da 40 ballerini, creando oltre 20 performance - ciascuna con un proprio visual e una scenografia unica: in totale verranno usati più di 200 costumi in scena. La coreografia pirotecnica conta su 20 postazioni distribuite tra il palco e le terrazze della Basilica.

