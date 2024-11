MTV Emas, Taylor Swift è ancora la regina. Annalisa è Best Italian Act

Per il terzo anno consecutivo, Taylor Swift è la regina degli MTV Emas, ospitati per l'edizione 2024 (dopo che quella dell'ano scorso a Parigi saltò per il rischio terrorismo), la trentesima della manifestazione che celebra la musica più popolare in Europa, alla Co-op Live Arena di Manchester, città iconica per la musica, avendo dato i natali tra gli altri ai litigiosi fratelli Gallagher (e Liam è stato incoronato Best Rock). Mentre Annalisa conquista il titolo di Best Italian Act agli MTV Emas 2024. "È un riconoscimento enorme che mi fa sentire ancora una volta che il lavoro, l'attenzione ai dettagli, la passione pagano sempre. Sono davvero grata. È un ulteriore spinta a provare a fare sempre meglio", ha dichiarato l'artista alla notizia del premio. A contendersi il titolo, insieme ad Annalisa, c'erano anche Angelina Mango, Mahmood, Ghali e The Kolors.





Taylor Swift, assente giustificata perché impegnata con il suo tour, ha conquistato quattro premi sulle sette nomination (ognuna accolta con un boato) che aveva raccolto alla vigilia: Best Video con Fortnight (feat. Post Malone), Best Artist, Best Live e Best US Act. Ma ancora una volta, gli Mtv si declinano al femminile, perché dietro Taylor Swift la più premiata è la sudafricana Tyla, che ha vinto i suoi primi Ema per Best Afrobeats, Best R&B e Best African Act e si è esibita con il brano vincitore di un Grammy 'Water', e perché padrona di casa, per la terza volta, è Rita Ora, che ha stupito ancora una volta con i suoi molteplici e psichedelici cambi d'abito (la prima apparizione è nelle vesti di una moderna Cleopatra su tacchi vertiginosi) e il Rita's Bar, aperto per l'occasione su una balconata con vista: quella dei migliaia di fan che si sono scatenati nella note inglese.

Musica, spettacolo, eccessi, effetti speciali e pianoforti dorati, migliaia di luci colorate che si sono accese tra il pubblico durante le varie esibizioni, gli Mtv, con la voce rotta dall'emozione di Rita Ora, hanno anche ricordato Liam Payne, l'ex One Direction recentemente scomparso. "Portava gioia, aveva un cuore grande ed era pronto ad aiutare chiunque come poteva".

L'onore di aprire lo spettacolo è affidato al 22enne americano Benson Boone (Best New, "grazie per aver cambiato la mia vita"), versione acrobatica sul palco al centro della platea, con i suoi successi Slow It Down e Beautiful Things. Sul palco si sono susseguiti la band delle tre sorelle messicane The Warning che hanno fatto tremare il palo con Automatic Sun, la vincitrice del Best UK & Ireland Act Raye, affiancata da un coro di 30 elementi, ha spettinato tutti con la voce incredibile. Shawn Mendes (Best Canadian Act), chitarra tra le braccia, ha invece puntato su un'esibizione intima, prima di lasciare spazio al cantautore Usa Teddy Swims.

L'istituzione hip-hop Busta Rhymes ha ricevuto il Global Icon Award 2024 dalle mani del rapper britannico Little Simz e ha ringraziato lungamente per il primo riconoscimento avuto da Mtv, prima di tornare in scena, tra ballerini con teste di drago, per un medley monstre con i suoi successi.

Dalla Corea arriva il gruppo al femminile delle SSERAFIM (Best Push) che porta tutta la forza del K-Pop con il brano Chasing Lightning (cantato e ballato in cima a una scala), seguito da Crazy. Dopo aver vinto il Best New nel 2023, Peso Pluma si conferma con una vittoria per Best Latin e arriva alla Co-op Live Arena con il singolo Hollywood e un'apparizione a sorpresa del suo collaboratore Estevan Plazola.

Tra gli altri premi, Best Song è andato a Sabrina Carpenter per il successo di Espresso, Best Pop ad Ariana Grande (entrambe avevano cinque nomination), Best Electronic a Calvin Harris, Best Alternative agi Imagine Dragons, Best Hip-Hop a Eminem, Best K-Pop a Jimin, Best Collaboration a LISA e Rosalía.

Rimangono a bocca asciutta Billie Eilish e Charli XCX, che avevano accumulato presenze in cinque categorie, Beyoncé e Kendrick Lamar (quattro nomination). A chiudere lo spettacolo, i primi vincitori dell'MTV EMA Pop Pioneer, i Pet Shop Boys, sul palco insieme ai suonatori d'archi della Manchester Camerata, tra i visual e gli iconici cappelli a cono della band, per una cover di All The Young Dudes di David Bowie seguita dal loro inno West End Girls, per celebrare il 40/o anniversario del brano.

Per l'Italia, il Best Act (il premio che i fan di ogni nazione assegnano ai propri artisti) è andato ad Annalisa, in sfida con Angelina Mango, Ghali, Mahmood, The Kolors.

Lo show è andato in onda in diretta su MTV (sky canale 131 e NOW) e su Pluto in streaming e sarà disponibile su Paramount+ nei prossimi giorni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA