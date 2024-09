John Grisham in campo per un condannato a morte in Texas

John Grisham scende in campo per salvare un condannato a morte in Texas: Robert Roberson, un uomo autistico di 57 anni, è da 20 anni nella death row per aver provocato un trauma cranico letale alla figlia di due anni scuotendola violentemente. La shaken baby syndrome, in auge dagli anni '70, secondo l'autore di Il Socio, è screditata negli ambienti medici.

Roberson potrebbe morire il 17 ottobre "per un delitto che non è mai successo", ha detto lo scrittore in sostegno degli avvocati del condannato, tornati alla carica in questi giorni con il Texas Board of Parole. E' la penultima chance per il condannato dopo la quale resta solo Greg Abbott, il governatore repubblicano dello stato che negli Usa è in testa per numero di esecuzioni. Nell'istanza dei legali si ribadisce che "nessun crimine è stato commesso" e che Roberson è stato condannato sulla base di "pseudoscienza".

Si suggerisce inoltre che vari errori sono stati commessi nel caso della piccola Nikki, arrivata in ospedale in stato comatoso nel febbraio 2002: i medici non avrebbero preso in considerazione altre diagnosi oltre alla sindrome da bambino scosso, tra cui la febbre a 40 della bambina prima che perdesse conoscenza e una possibile polmonite. Quanto alla polizia, potrebbe aver scambiato l'atteggiamento impassibile di Roberson come quello di un assassino senza cuore, senza pensare che poteva essere il risultato della sua condizione di autistico. Quella di Roberson potrebbe essere la prima esecuzione per un caso di baby shaken syndrome. Non tutti gli esperti sono del parere che la sindrome del bambino scosso sia screditata.

"Grisham è un eccellente scrittore e un buon avvocato ma è non un medico", ha commentato sul Wall Street Journal un medico di pronto soccorso, David Wilson, invitando lo scrittore ad accompagnarlo in visita a una terapia intensiva pediatrica. E anche in Italia in aprile la Ong Terre des Hommes ha lanciato la campagna 'Nonscuoterlo' in cui si afferma che questa forma di trauma cerebrale può colpire i neonati se scossi violentemente portando al coma o alla morte in un caso su quattro.

