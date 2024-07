Weinstein in ospedale a New York con Covid e polmonite doppia

Harvey Weinstein è stato ricoverato in ospedale con il Covid e una doppia polmonite. Lo ha reso noto un portavoce dell'ex produttore che è in attesa di un nuovo processo a New York dopo che la prima condanna a 23 anni di carcere per stupro è stata annullata per un vizio di forma.

Weinstein soffre anche di diabete, problemi circolatori, ipertensione e ritenzione di fluidi nel cuore e nei polmoni. È stato trasferito dal carcere di Rikers Island al reparto penitenziario del Bellevue Hospital, secondo documenti del New York City Department of Correction citati dalla Nbc.

L'ex re di Hollywood, che ha 72 anni, sta anche presentando ricorso per una seconda condanna a 16 anni di prigione per molestie e stupro a Los Angeles. Il nuovo processo nella Grande Mela è fissato in via preliminare per il 12 novembre.

