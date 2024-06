Taylor Swift posta un selfie con William, George e Charlotte

Sta spopolando sui media americani e britannici, tabloid in testa, il selfie postato nelle scorse ore da Taylor Swift sul suo profilo Instagram con il principe William e i suoi due figli maggiori, George e Charlotte.

L'istantanea è stata scattata a margine del concerto trionfale che ha visto la popstar Usa - in tour in Europa - esibirsi ieri nello stadio di Wembley, a Londra. Un appuntamento a cui l'erede al trono ha assistito con il primogenito e la secondogenita (che hanno rispettivamente quasi 11 e 9 anni).

L'immagine mostra volti sorridenti e un'atmosfera finalmente rasserenata, dopo i problemi di salute che negli ultimi mesi hanno investito sia Kate, consorte del principe di Galles, sia il padre di Wiliam, re Carlo III, entrambi alle prese con diagnosi di cancro.

La stessa Kate continua in ogni caso il suo percorso di cure, dopo l'occasionale riapparizione di sabato scorso alla parata di Trooping the Colour, evento clou del compleanno ufficiale del sovrano regnante britannico, e non ha ovviamente presenziato al concerto. Al pari del fratellino più piccolo di George e Charlotte, l'irrefrenabile Louis, che ha solo 6 anni.





