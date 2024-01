Oggi i funerali di Sandra Milo

Si terranno oggi alle 12 i funerali dell'attrice Sandra Milo scomparsa all'età di 90 anni a Roma. Ieri la camera ardente in Campidoglio.

Il ricordo dei figli. "Mia madre è stata prima di tutto una madre, una donna libera, una grande testa". Mentre sullo schermo scorrono le immagini di lei bellissima, bionda e seducente vestita in rosso o in bianco e nero su uno dei suoi tanti set, a raccontare chi era "davvero" Sandra Milo oggi sono i suoi figli. Il Comune di Roma, la città che l'attrice aveva scelto e amato, ha offerto la Protomoteca del Campidoglio per allestire la camera ardente dell'attrice, scomparsa ieri a 90 primavere. E lei, la musa di Federico Fellini, eterna icona di Otto e 1/2, come una vera diva arriva irritualmente in ritardo, con i fotografi che l'aspettano, accompagnata dai tre figli che ha cresciuto praticamente sola: Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. Dentro, fiori bianchi, una corona di Cinecittà Luce e accanto alla sua foto l'effige di Padre Pio e la Madonnina con l'acqua benedetta di Lourdes. "Mia mamma ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori, ascese, insuccessi", racconta Debora, oggi giornalista a La vita in diretta, stretta al fratello Ciro.

