I 60 sono i nuovi 50, da Bellucci a Ferilli per stupire

Monica Bellucci e Sabrina Ferilli: bastano due nomi per scompaginare in un attimo tutti i falsi miti sull'età e la bellezza.

Sono loro, due icone assolute dell'universo femminile, a guidare il plotone degli splendidi sessantenni del 2024, al punto da poter dire senza esitazione che i Sessanta sono i nuovi Cinquanta, tutto slitta nettamente di un decennio.

Del resto se ne ha conferma quando si scopre che sempre nel 2024 a compiere invece Settant'anni saranno tra gli altri John Travolta (18 febbraio), Fiorella Mannoia (4 aprile), Serena Dandini (22 aprile), Gianna Nannini (14 giugno), Milly Carlucci (primo ottobre), e infine Annie Lennox (il 25 dicembre) e Denzel Washington (28 dicembre).

Mentre tra i magnifici cinquantenni del 2024 ci sono Kate Moss (16 gennaio), Penelope Cruz (28 aprile), Laura Pausini (16 maggio) e Leonardo Di Caprio (11 novembre).

Il primo in ordine cronologico a spegnere le 60 candeline sulla torta è Nicolas Cage che il 7 gennaio attraversa la fatidica soglia, mentre a chiudere la pattuglia il 30 novembre sarà un 'divo' di casa nostra rinato a nuova vita su Discovery, ovvero Fabio Fazio, e anche in questa avventura insieme a Luciana Littizzetto anche lei ragazza terribile nella lista dei sessantenni del 2024: li compie il 29 ottobre. E gli fa buona compagnia un altro campione della satira italiana come Antonio Albanese, anche lui sessantenne doc made in 2024 con suggello di candeline il 10 ottobre.

La prima bellissima ma anche qui con una spolverata di fascino intellettuale che ha sempre caratterizzato i ruoli scelti, è Francesca Neri: il suo compleanno cade il 10 febbraio. Juliette Binoche, ne compie 60 appena un mese dopo, il 9 marzo. Sempre a marzo festeggiano 60 anni altre due ragazze di fascino, come Elle McPherson (il 29), e Isabella Ferrari (il 31), signore che tra avvenenza e capacità di trovare strade alternative si sono sempre distinte. A novembre, il 3, tocca a Cristina Parodi.

La flotta delle bellissime sessantenni del 2024 però arriverà al picco assoluto in estate, quando Sabrina Ferilli (il 28 giugno), Courtney Love (il 9 luglio), Sandra Bullock (il 25 luglio), e Monica Bellucci (il 30 settembre) scavalcheranno la soglia. Di Monica che dire, a 49 anni si era concessa il suo primo divorzio da Vincent Cassel e, sempre insuperabilmente bella a 59 si è regalata la passerella della festa di Roma mano nella mano con Tim Burton. Con il mitico regista ha appena finito di girare Beetlejuice 2 che sarà presto sul grande schermo. Tim Burton ha infatti annunciato la fine delle riprese del sequel del film del 1988, e il cast del secondo capitolo vedrà il ritorno di Michael Keaton e Winona Ryder. Tra le new entry appunto Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe e Justin Theroux.

Sabrina Ferilli altrettanto sulla cresta dell'onda, tra cinema e tv, nel 2024 la vedremo tra l'altro sulla Rai in Gloria di Fausto Brizzi con Massimo Ghini e sul grande schermo nel nuovo capitolo del cult Ferie d'agosto (1996) di Paolo Virzì, Un altro ferragosto con Christian De Sica, Laura Morante, Emanuela Fanelli, Silvio Orlando. E chissà cosa altro combinerà su Canale 5 con l'amica Maria De Filippi.

Quanto a bellissimi anche Russel Crowe compie 60 anni il 7 aprile. Artista, di tutt'altro genere, ma che non lascia altrettanto indifferenti è Lenny Kravitz, che compie anche lui 60 anni il 26 maggio, così come l'altrettanto bello Keanu Reeves che li festeggia il 2 settembre.

Da segnalare anche una piccola pattuglia di scrittori-star che arrivano alla soglia dei 60 anni nel 2024: Bret Easton Ellis, che divenne celebre gia' al libro d'esordio, Meno di zero, li compie il 7 marzo; Dan Brown, diventato una celebrità con Il Codice da Vinci li compie il 22 giugno; Carlos Ruiz Zafon, li compie il 25 settembre.



