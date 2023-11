Fiorello omaggia Giulia Cecchettin, 'l'amore vero non uccide'

La nuova puntata si apre con le parole dal padre di Giulia Cecchettin apparse sui propri profili social "L'amore vero... non uccide...": toccante inizio per Viva Rai2! Non c'è solo divertimento, ma anche spazio per l'attualità.

Il morning show di Fiorello, infatti, sceglie di aprire la puntata di oggi con un pensiero dedicato a Giulia Cecchettin e, in particolare, con la citazione condivisa sul proprio profilo Facebook dal padre Gino. "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA