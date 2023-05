Le fettuccine inondano la piazza, l'eco-provocazione di Bottura

Fettuccine al salmone che sgorgano dalla romana fontana di Trevi, bastoncini di pesce che lastricano il selciato di piazza del Duomo a Milano, passata di pomodoro che invade una finta piazza Navona: non sono nuovi gesti di denuncia degli eco-attivisti ma le provocazioni ironiche del giornalista e umorista Luca Bottura.

Un gesto innocuo che strizza l'occhio alle nuove forme di mobilitazione e all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale e che ironizza allo stesso tempo sul dibattito provocato dagli eco-vandali. "Fontana di Trevi invasa di enormi fettuccine al salmone. È davvero questo il modo giusto per porre la questione ambientale?" scrive in un tweet il giornalista che posta l'immagine delle fettuccine che galleggiano nell'acqua del monumento pochi giorni fa preso di mira da un blitz degli attivisti di Ultima Generazione che hanno gettato liquido nero, carbone vegetale, nella fontana.

"Battaglia giusta, ma così è fascismo degli antifascisti. Vergogna" scrive in un altro post in cui mette l'immagine di Piazza del Duomo a Milano "completamente ricoperta di bastoncini di pesce dagli ambientalisti per protestare contro la pesca estensiva". "Nulla contro le proteste, ma così sono autogol comunicativi. Vergogna" commenta ancora in un altro tweet in cui fa vedere "Piazza Navona invasa dal pomodoro ambientalista".

Piazza del Duomo a Milano completamente ricoperta di bastoncini di pesce dagli ambientalisti per protestare contro la pesca estensiva. Battaglia giusta, ma così è fascismo degli antifascisti. Vergogna! #24maggio pic.twitter.com/XlrMJVWOfe — Luca Bottura (@bravimabasta) May 24, 2023