Un francobollo italiano per 150 anni dalla morte di Manzoni

È stato emesso un francobollo italiano (valido per la posta ordinaria) che commemora i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni.

Il francobollo, una volta staccato dal supporto (è autoadesivo) ha un formato ovale: la vignetta raffigura un ritratto di Manzoni delimitato in basso da un libro aperto su cui campeggia la firma autografa dello scrittore morto nel 1873.

Fece quindi in tempo a vedere la presa di Roma e la fine del potere temporale dei Papi.

Come rileva Angelo Stella (Presidente del Centro Nazionale di studi Manzoniani) nel bollettino illustrativo dell'emissione, Manzoni è divenuto, già in vita, ''riferimento culturale della Nazione''.

Non è la prima volta che vengono emessi francobolli italiani in onore di Manzoni: cominciò il Regno d'Italia nel 1923 con una serie nel cinquantenario della morte dello scrittore.