Bizantini a Torino, in mostra i simboli dell'impero

TORINO - L'esercito, gli oggetti di quotidiano e i preziosi gioielli, il commercio e le monete, il sacro. Le tante sfaccettature della storia dei Bizantini, con i simboli di un impero millenario che ha da sempre esercitato un fascino straordinario. E' l'attesa mostra Bizantini. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario, allestita nella Sala del Senato di Palazzo Madama Museo Civico d'Arte Antica di Torino e aperta al pubblico dal 10 maggio fino al 28 agosto.

L'esposizione, a cura di Federico Marazzi, professore ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, è realizzata con il contributo del Mann, Museo Archeologico Nazionale di Napoli e del Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport e l'organizzazione di Villaggio Globale International. In otto sezioni tematiche sono esposte oltre 350 opere tra sculture, mosaici, affreschi, vasellami, sigilli e monete, straordinari manufatti in ceramica, smalti, oggetti d'argento, gemme e oreficerie, elementi architettonici provenienti da importanti musei italiani e da ventidue musei greci.

Il corpus principale è stato già in parte esposto nella prima tappa al Mann di Napoli, fino allo scorso aprile ed è stato ora integrato dal direttore Giovanni Villa con la sezione 'Quei bizantini dei piemontesi' dedicata al rapporto tra la regione e l'Impero d'Oriente, poco conosciuto ai più. "Tra le diverse anime millenarie di Palazzo Madama - ha spiegato Villa - c'è anche l'essere stato il castello degli Acaja, fase che ci ha lasciato la Corte Medievale, una delle più importanti sale baronali del Medioevo italiano". Bisanzio è presente fin dalla nascita del museo civico, 160 anni fa: il suo statuto dichiarava che tra gli ambiti di studio e collezionismo del museo ci sarebbe stata la produzione dall'arte bizantina alla contemporaneità. "Questa mostra è anche l'occasione per presentare la raccolta di monete bizantine d'Oriente qui conservata" ha sottolineato Massimo Broccio, presidente della Fondazione Torino Musei.

"A Napoli la mostra I Bizantini è stata visitata da oltre 1000.000 persone in mesi non legati al turismo. Arricchire il panorama dell'offerta culturale consente a Napoli come a Torino di intercettare più turisti. Una mostra come questa può anche essere potenzialmente fonte di dialogo tra Paesi in contrapposizione ad esempio sull'ortodossia" ha osservato Paolo Giulierini, direttore del Mann. "E' un momento silenzioso di lavoro di Torino Musei, ma anche di grande vitalità, ci auguriamo di portar presto risultati importanti. Con la mostra sui Bizantini vogliamo superare il numero dei visitatori di Napoli", ha affermato l'assessore alla Cultura della Città di Torino, Rosanna Purchia.

"La civiltà bizantina ha lasciato un segno indelebile. La mostra offre uno sguardo anche sulla vita quotidiana dell'epoca, sulle comunità e sui singoli", ha detto il console greco Fivos Valachis. (ANSA).