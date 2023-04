L'anniversario della Liberazione tra dirette tv e film

In diretta da Piazza Venezia a Roma, per le celebrazioni del 25 Aprile, la Rai trasmetterà su Rai 1 la cerimonia di deposizione della corona d'alloro sull'Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a partire dalle 9.10, a cura del Tg1.



La linea passerà poi dalle 11.45, a Cuneo, per la diretta della Cerimonia ufficiale del 78° Anniversario della Liberazione, a cura del Tg1 e in collaborazione con Rai Quirinale.



Approfondimenti e testimonianze saranno garantite dalle trasmissioni principali della rete ammiraglia a partire da "Uno Mattina" (in onda alle 9.05), "Storie Italiane" (alle 9.50), "Oggi è un altro giorno" (alle 14.05), "La vita in diretta" (17.05).



In prima serata, sempre su Rai 1 alle 21.30, andrà in onda il tv Movie "Tina Anselmi: una vita per la democrazia". Regia di Luciano Mannuzzi, con Sarah Felderbaum e Alessandro Tiberi.

Sarah Felberbaum sara' Tina Anselmi, il film in onda su Rai1 il 25 aprile





Per Rai 2 l'Anniversario sarà al centro della trasmissione "I Fatti Vostri" (alle 11.10).



Su Rai 3 aggiornamenti in diretta con "Agora" (in onda alle 8) e in prima serata su "Cartabianca" (ore 21.30). Nel day time di Rai 3 "Passato e Presente" proporrà "Operazione Teodora la liberazione di Ravenna" (alle 13.15) per ricordare l'azione armata che il 4 dicembre del 1944 libera la città di Ravenna dall'occupazione nazi-fascista. Alle 16.05 "La prima donna che" sarà dedicata ad Angela Maria Guidi Cingolani e Rai 3 tornerà sull'Anniversario con la trasmissione "Timeline" in onda domenica 30 aprile alle 10.50.

25 aprile, dalle leggi fascistissime a piazzale Loreto: su History Channel 'Mussolini a Colori'





Servizi e approfondimenti anche su tutte le testate nazionali nelle varie edizioni dei Telegiornali e Gr. Con collegamenti in particolare di RaiNews24 da tutte le iniziative istituzionali che si svolgeranno durante la giornata. La Tgr garantirà copertura dell'evento in tutte le edizioni regionali di tg e gr.



Inoltre, dal Friuli-Venezia Giulia la redazione in lingua italiana seguirà la principale manifestazione del 25 Aprile in programma alla Risiera di Trieste, unico campo di sterminio in Italia. La Tgr Emilia-Romagna si occuperà della storia di un aviatore francese che aderì alla Resistenza e morì in battaglia a soli 24 anni. Il comune di Carpi gli ha conferito la cittadinanza onoraria alla memoria. La Tgr Puglia approfondirà il ruolo di Radio Bari fulcro delle comunicazioni tra alleati contro l'invasione nazifascista.



Dirette e servizi anche nelle principali trasmissioni di Radio Rai. Su Rai Radio 1 andrà in onda uno "Speciale Che giorno è" dalle 11.05 per seguire le visite del presidente Mattarella in Piemonte e le manifestazioni previste a Milano e a Roma.

"Menabò" seguirà anche i concertoni di Roma e di Taranto (dalle 15.30 alle 16:50), con interventi in diretta degli inviati. Rai Radio 3 dedica all'Anniversario della Liberazione l'iniziativa "Via libera": sono state individuate 10 stragi nazifasciste avvenute tra il 1943 e il 1945 a cui sono state intitolate 10 strade, riportate sull'Atlante delle Stragi Naziste e Fasciste in Italia, che verranno raccontate dagli storici in dieci programmi dedicati ognuno ad una strage: Matera, Acerra, Fornelli, Lanciano, Boves, Cervarolo, Partina, Riva del Garda, Leonessa, Cornalba.



Rai Movie trasmetterà il 25 aprile "La notte di San Lorenzo" (14.10) per la regia di Paolo e Vittorio Taviani. Su Rai Storia già da lunedì 24 aprile verranno trasmessi alcuni programmi dedicati come "Europa per la libertà" (alle 15) di Emanuele Milano e Giovanni Salvi, del 1965: un lungo itinerario attraverso cento città e paesi toccati dalla tragedia della guerra. Alle 16.55 per il ciclo "Italiani" speciale su Raffaele Cadorna e poi alle 19.30 "La strage di Acerra: ottobre 1943".



Per il 25 aprile Rai Movie dedica alla Liberazione "Il giorno e la storia (ore 00.05, 8.30, 11.30, 14.00 e 20.00); il racconto "La lunga liberazione" (dalle 8.30) narrato da Carlo Lucarelli; in prima serata per "Passato e presente" "Operazione Teodora, la liberazione di Ravenna" (20.30) e dalle 21.10 gli speciali "19 settembre 1943 - La strage di Boves"; "Milano in guerra"; L'intellettuale e la spia. Il caso Pitigrilli e mercoledì 26 aprile "Storie contemporanee - La resistenza fiorentina (alle 17.30).



Sul portale di Rai Cultura è stato realizzato da Rai Storia un esclusivo WebDoc al link https://www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/index.html#welcome



Su RaiPlay un'intera sezione è dedicata all'Anniversario della Liberazione con diversi film, le fiction sul tema prodotte dalla Rai, documentari e una ricca selezione dei materiali delle Teche Rai, come il film documentario "Nascita di una formazione partigiana" di Ermanno Olmi e Corrado Stajano (1973); "Racconti della resistenza" di Anton Giulio Majano, Nelo Risi (1965); "Pertini il presidente partigiano" (antologia di documentari, discorsi, interviste dalle Teche Rai). Sarà inoltre disponibile la collezione intitolata "L'Italia della Resistenza". Anche RaiPlay Sound darà evidenza a podcast, documentari e serie audio dedicate al tema, come "Un giorno nella storia. 25 aprile 1945: Milano, Genova, Torino" serie in cui lo storico Carlo Greppi ricostruisce i momenti cruciali di quella giornata vissuta nelle strade e nelle fabbriche di Milano, Genova e Torino.