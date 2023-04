La parabola di Mussolini a colori nel documentario di History Channel

In occasione del 25 aprile su History Channel alle 21.50 la produzione francese Mussolini a colori, che in due episodi diretti da Serge de Sampigny ricostruisce con immagini colorizzate la parabola dell’ex insegnante di sinistra, editore e infine fondatore del fascismo, che ha cambiato i destini dell’Italia precipitandola nel secondo conflitto mondiale insieme ad Hitler.

Dalle leggi fasciste a piazzale Loreto: su History Channel 'Mussolini a Colori'

Le immagini rare o inedite ricostruiscono il profilo di Mussolini, dalla marcia su Roma alla fine a Piazzale Loreto a Milano; le testimonianze di chi, ebreo o fascista, ha vissuto la propria giovinezza durante il ventennio, vivendone in prima persona la tragica evoluzione da partito populista a dittatura sanguinaria, accompagnano le immagini d’epoca e aiutano a comprendere come quei drammatici eventi si siano potuti verificare, e quanto sia preziosa la nostra democrazia.

Tanti gli archivi italiani ai quali il documentario attinge: per i video Archivio Storico Luce, Archivio nazionale cinematografico della resistenza, Archivio Cinescatti di Lab 80 film, Bergamo, La Cineteca del Friuli, Fondazione Cineteca di Bologna, Fondazione Cineteca Italiana, Milano, Fondazione CSC - Archivio Nazionale Cinema Impresa (Ivrea), per gentile concessione di Archivio Storico Fiat, Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia; per le foto invece Archivio Alinari, Firenze, Archivio Centrale Dello Stato, Roma, Archivio Storico Luce, Centro Studi e Documentazione “Primo Levi” - Fondazione Fossoli, Centro Studi e Documentazione sul periodo della Repubblica Sociale Italiana, Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci - Archivio storico, Archivio di ricerca di Ventotene.