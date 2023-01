Ascolti tv, The Voice Senior vola a 4 milioni e vince

Netta vittoria nella serata di ieri per The Voice Senior: il programma di Antonella Clerici, che ha visto tra l'altro il duetto tra Marcella Bella e Loredana Bertè sulle note di 'Non si può morire dentro' e l'esibizione di don Bruno Maggioni con i Ricchi e Poveri, vola a 4 milioni 32 mila telespettatori pari al 23.8% di share, battendo la fiction di Canale 5 Fosca Innocenti 2, seguita da 2 milioni 512 mila spettatori con il 14.4%.

Rai1 si è imposta nella fascia di prime time con il 22.37% a fronte del 16.96% dell'ammiraglia Mediaset. Nell'access prime time, si conferma leader Soliti ignoti - Il ritorno, che ha raccolto su Rai1 5 milioni 13 mila spettatori con il 23.66% di share: su Canale 5 Striscia la notizia ha fatto segnare 3 milioni 975 mila con il 18.77%; su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1 milione 402 mila con il 6.96%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha ottenuto 1 milione 445 mila con il 7%; su Rete4 Stasera Italia ha fatto registrare 841 mila spettatori con il 4.05% nella prima parte e 786 mila con il 3.7% nella seconda.

Nel preserale, ancora un successo per L'Eredità, con 3 milioni 537 mila telespettatori pari al 23.5% nella Sfida dei 7, saliti a 4 milioni 584 mila con il 26% nel segmento finale. Su Canale 5 Avanti il primo ha giocato con 2 milioni 341 mila pari al 16.2%, Avanti un altro con 3 milioni 491 mila con il 20.21%.

Per l'informazione delle 20, il Tg1 è stato seguito da 4 milioni 977 mila spettatori con il 25% di share, il Tg5 da 4 milioni 231 mila con il 21.1%, il TgLa7 da 1 milione 102 mila con il 5.5%.

Tornando alla prima serata, su Italia 1 il film Mechanic: Resurrection ha raccolto 1 milione 317 mila spettatori con il 6.7%; su Rete4 bene Quarto grado, che ha interessato 1 milione 267 mila con l'8.4%; su La7 Propaganda Live ha fatto segnare 851 mila pari al 5.8%; su Rai2 N.C.I.S. ha avuto 879 mila spettatori pari al 4.22%, a seguire N.C.I.S. Hawaii 555 mila con il 3%; su Rai3 il docufilm Viareggio 1969 ha fatto registrare 498 mila con il 2.5%.

Nel complesso, vittoria per le reti Mediaset in prima serata con 8 milioni 133 mila spettatori pari al 39.21% di share (a fronte dei 7 milioni 752 mila con il 37.38% della Rai) e in seconda serata con il 41.21% (rispetto al 31.69% di Viale Mazzini). Testa a testa nelle 24 ore con la Rai al 38.43%, Mediaset al 38.04%.