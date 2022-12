Donne che fanno cultura, riconoscimento a Maraini

La cultura italiana è sempre più donna. A sottolinearlo è la giornalista-scrittrice Maria Gloria Fontana che ha ideato il premio "La città delle donne" giunto alla seconda edizione. A ricevere il riconoscimento quest'anno sono state la scrittrice Dacia Maraini; la direttrice del Progetto Talmud e docente di Diritto Internazionale Clelia Piperno; la poetessa e storica Maria Sole Sanasi d'Arpe; la conduttrice Tv Serena Bortone; l'ex ministro della Cultura Giovanna Melandri; le giornaliste Annalena Benini e Carola Carulli; la responsabile della Casa delle Letterature Simona Cives; la scrittrice Marilù Oliva; la regista Elisa Fuksas. A consegnare il premio è stato il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone.

"E' importante essere orgogliosi del nostro patrimonio culturale e non bisogna mai dimenticare quanto di meglio e quanto di peggio: la memoria è fondamentale", osserva Dacia Maraini che alla fine del suo intervento ha espresso solidarietà alle donne iraniane. "Essere ultimi significa trovarsi in una condizione di bisogno non solo pratico, ma anche etico e dunque anche di riconoscimento. E le donne - dichiara Maria Sole Sanasi d'Arpe - sono state e sono, troppo spesso, ancora, ultime, vittime di un pregiudizio intollerabile, mentre hanno bisogno di essere riconosciute. Occasioni come quella di questo premio sono importantissime".