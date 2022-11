Gettò a terra busti nei Musei Vaticani, rischia processo

Il 5 ottobre scorso gettò a terra due busti in marmo nei Musei Vaticani danneggiandoli. Per questa vicenda rischia di finire a processo un turista statunitense di 65 anni di origini egiziane. La Procura di Roma ha chiuso le indagini in cui si contesta il reato di "deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici". Una fattispecie che prevede condanne dai due ai cinque anni di carcere.

L'uomo venne bloccato nell'immediatezza dei fatti e giustificò il suo gesto con dichiarazioni farneticanti. La Gendarmeria vaticana consegnò l'indagato alle autorità italiane "secondo le disposizioni dell'ex art.22 dei patti lateranensi". Nel capo di imputazione il sostituto Nicola Maiorano scrive che il 65enne "distruggeva all'interno dei Musei Vaticani due busti in marmo facendoli cadere volontariamente a terra cagionando un rilevante danno, quantificato in 15 mila euro".