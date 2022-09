Venezia: da Rosi a Harry Styles, il programma del 5 settembre

Due film fuori concorso, il documentario di Gianfranco Rosi IN VIAGGIO e il distopico DON'T WORRY DARLING della regista e attrice Olivia Wilde si annunciano fra i titoli più attesi di domani 5 settembre alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Rosi, già Leone d'oro nel 2013 con Sacro Gra, presenta stavolta il ritratto di Papa Francesco attraverso i suoi viaggi, mentre DON'T WORRY DARLING è già al centro dell'attenzione dei media perché ne è protagonista la popstar Harry Styles (anche compagno della cineasta).

La proiezione sarà anche l'occasione per la consegna alla costumista del film Arianne Phillips del Premio Campari Passion. Sempre fuori gara, torna un altro autore già vincitore del Leone d'oro, Lav Diaz (premiato nel 2016 per The Woman Who Left), con KAPAG WALA NANG MGA ALO, che ha per protagonista un ufficiale di polizia dilaniato da un dilemma morale.

Per il concorso, è di nuovo in gara Martin McDonagh (Tre manifesti a Ebbing, Missouri) con THE BANSHEES OF INISHERIN sul rapido precipitare di eventi che coinvolge due amici, interpretati da Colin Farrell e Brendan Gleeson. In corsa per il Leone d'oro arriva anche il dramma LOVE LIFE del giapponese Koji Fukada su una coppia che va in pezzi dopo un terribile dolore.

In Orizzonti Extra c'è la dramedy surreale AMANDA, con Benedetta Porcaroli mattatrice nel ruolo di un'imprevedibile ragazza pronta a tutto per riuscire ad avere una migliore amica. Fra gli interpreti anche Giovanna Mezzogiorno e il vincitore di X factor Michele Bravi, qui al debutto da attore. Ecco alcuni dei principali appuntamenti di domani: THE BANSHEES OF INISHERIN di Martin McDonagh (Venezia 79) con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni (Sala Grande alle 16.45). Ambientato su una remota isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda, il film segue le vicende di due amici di vecchia data, Padraic e Colm, che si ritrovano in un'impasse quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia.

LOVE LIFE di Koji Fukada (Venezia 79) con Fumino Kimura, Kento Nagayama, Tetta Shimada, Atom Sunada (Sala Grande alle 21.45). Taeko conduce una vita tranquilla accanto al marito Jiro e al figlio Keita, finché un tragico incidente non riporta nella sua vita Park, padre biologico del bambino, di cui non si avevano notizie da anni. IN VIAGGIO di Gianfranco Rosi (Fuori concorso), documentario (Sala Grande alle 14.30). Gianfranco Rosi ripercorre i viaggi del Papa. Nell'osservare il Pontefice che guarda il mondo, Rosi imposta un dialogo a distanza tra il flusso dell'archivio dei viaggi pastorali, le immagini del suo cinema, l'attualità e la storia recente.

PREMIO CAMPARI PASSION FOR FILM a ARIANNE PHILLIPS (Sala Grande alle 19) a seguire: DON'T WORRY DARLING di Olivia Wilde (Fuori concorso) con Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde. Alice e Jack vivono nella comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie.

Dietro l'apparente vita idilliaca si nasconde qualcosa di più oscuro. KAPAG WALA NANG MGA ALON (QUANDO NON CI SONO PIÙ ONDE) (Fuori concorso) con John Lloyd Cruz, Ronnie Lazaro, Shamaine Centenera- Buencamino (Sala Giardino alle 17). Il brillante tenente Hermes Papauran vive un difficile dilemma morale: come membro delle forze di polizia, è infatti testimone diretto dell'omicida campagna antidroga che la sua istituzione sta attuando con zelo. AMANDA di Carolina Cavalli (Orizzonti Extra) con Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Giovanna Mezzogiorno, Michele Bravi (Sala Giardino alle 21). Da che si ricorda la 24 enne Amanda non ha mai avuto amici. È la cosa che desidera di più. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca passavano un sacco di tempo insieme, la ragazza si lancia nella missione di convincerla che sono ancora migliori amiche.