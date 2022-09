Zelensky irrompe a Venezia, in video i nomi dei 358 bambini e ragazzi uccisi in guerra

"I nomi sono importanti: è la lunghissima lista dei minorenni uccisi fino ad oggi in Ucraina". Con questo elenco della strage degli innocenti, 358 al 29 agosto, si è concluso il messaggio video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto così alla cerimonia di apertura di Venezia 79 per implorare di non dimenticare quello che sta accadendo. Zelensky ha definito i russi "macellai, terroristi, assassini", parlando di "un orrore che non dura 120 minuti come un film, ma da 189 giorni. Non bisogna fare il gioco della Russia che vuole che ci si abitui, ci si rassegni alla guerra. La voce del cinema conta. Gloria all'Ucraina".