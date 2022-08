Addio a Piero Angela, oggi l'ultimo saluto in Campidoglio

È arrivato in Campidoglio alle 10.40 il feretro di Piero Angela, giornalista, divulgatore scientifico e intellettuale amatissimo scomparso a Roma il 13 agosto: ad accoglierlo, accanto alla famiglia, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Fuori, oltre a tanti amici e colleghi in attesa di entrare nella camera ardente, già da prima delle 10 si è formata una folla composta e silenziosa di persone comuni di tutte le età che, sfidando il caldo, sono giunte in Campidoglio per porgere l'ultimo saluto.

Addio a Piero Angela, il figlio Alberto: 'Buon viaggio papà' - Addio al patriarca della divulgazione italiana: aveva 93 anni. Il figlio ha annunciato la scomparsa del padre sui suoi profili social. Mattarella: 'La Repubblica gli è riconoscente. Scompare un grande italiano e provo grande dolore'. Draghi: 'Grande italiano che ha unito il Paese. L'Italia gli è grata'