Addio a Tony Binarelli, il mago della tv

Mago, illusionista, attore, controfigura, autore di libri di magia. Tony Binarelli si è spento la scorsa notte all'età di 81 anni all'ospedale romano Sandro Pertini, era malato da tempo. Il grande prestigiatore è diventato popolare prendendo parte a diversi programmi televisivi. Sue le mani in tanti film, anche quelle di Terence Hill per i giochi di prestigio con le carte nei film di Trinità.

I suoi show di magia sono stati molto apprezzati in tv negli anni '80 e '90, quando fu protagonista in alcuni programmi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

Tony Binarelli, pseudonimo di Antonio Binarelli, era nato a Roma il 16 settembre 1940. Dopo aver imparato i trucchi del mestiere, debuttò da professionista, nel ruolo di se stesso, in uno sceneggiato della Rai, "Serata al Gatto Nero". La svolta nella sua carriera è arrivata a partire dagli anni '70, quando ha raggiunto la popolarità partecipando al Rally canoro e ai primi tre anni di trasmissione di Domenica in condotta da Corrado, ampliando il suo repertorio al mentalismo e ai fenomeni paranormali. Tanto che negli anni successivi, dopo aver portato nei suoi show il coinvolgimento del pubblico, si cimentò nella conduzione e nell'ideazione di programmi di magia. Divenne inoltre consulente per il Teatro Sistina di Roma dove portò numerosi spettacoli dando una mano ai giovani maghi e artisti a farsi conoscere.

Nel mercato editoriale ebbero grande successo i suoi manuali di magia. Dal 1991 al 1995 è stato l'unico prestigiatore di Buona Domenica, storica trasmissione di Canale 5. Binarelli aveva raccontato in più interviste di aver affascinato con i suoi trucchi anche Federico Fellini, con cui aveva lavorato poi in 'Tre passi nel delirio'. Ha anche preso parte come controfigura a una cinquantina di film: noto come 'Mister contromani', come attore ha partecipato a Bluff - Storia di truffe e di imbroglioni, regia di Sergio Corbucci e 'Io sto con gli ippopotami', di Italo Zingarelli.

Nella sua carriera ha vinto tre Campionati mondiali di illusionismo. Nel 1988 ha fondato e diretto la rivista 'Qui magia'. Fu vicepresidente territoriale per l'Italia dell'Ibm - International Brotherhood of Magicians e nel 1995 creò il corso professionale, nonché l'omonimo trofeo 'Qui magia', che si è tenuto per dieci edizioni. Dal 1991 al 1995 conquistò il Telegatto e venne premiato anche a Montecarlo (1998) e Las Vegas (2000).