X Factor 2021, il vincitore è Baltimora. Ospiti i Maneskin

Una finalissima tra musica, ospiti e spettacolo ha eletto Baltimora vincitore di X Factor Italia 2021. La serata è cominciata con l'esibizione dei Maneskin, band fenomeno globale che proprio a X Factor ha mosso i primi passi verso la notorietà. A darsi battaglia a suon di note, sotto i riflettori dell'ultimo atto dello show di Sky prodotto da Fremantle, si sono presentati Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA, ovvero un concorrente a testa per ciascun giudice, rispettivamente Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika ed Emma.

Tre sono state le manche della serata, con eliminazioni decretate dal televoto, tra duetti, 'best of' e inediti. "Parafrasando Lucio Dalla - ha detto Agnelli - spero che questa possa essere la sera dei miracoli". "Questa sera ho voglia di ballare - ha detto invece Mika al termine della prima manche - come tutta l'Italia vuole". Gli attesissimi ospiti internazionali, i Coldplay, si sono invece presentati in scena con i singoli 'High Power' e 'My Universe', dall'ultimo album del gruppo, 'Songs Of The Spheres'.