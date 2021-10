Cinema: il western Rust, set della tragedia

Il film sul cui set è accaduta la tragedia della morte accidentale della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza per mano di Alec Baldwin è Rust, un western di produzione indipendente (prodotto anche dallo stesso Baldwin) che si stava girando al Bonanza Creek Ranch, una location molto usata per questo genere di film, nel sud di Santa Fe in New Messico.

Baldwin interpreta il famigerato fuorilegge Rust, il cui nipote di 13 anni viene condannato per omicidio accidentale. Nel cast Jensen Ackles ha il ruolo di un maresciallo degli Stati Uniti e Travis Fimmel interpreta un cacciatore di taglie. Rust cerca di far evadere suo nipote dalla prigione. Durante la fuga, mentre Ackles e Fimmel danno loro la caccia, un legame inaspettato si forma tra il fuorilegge e suo nipote.