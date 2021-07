Dopo Firenze, JR sbarca anche a Roma

Un nuovo 'squarcio visivo', questa volta a Roma, per l'artista francese JR che si era 'fatto vedere' a marzo con un'altra spettacolare installazione a Palazzo Strozzi a Firenze. Questa volta l'opera è stata realizzata a Palazzo Farnese in Piazza Farnese a Roma. Ed è nel suo tipico stile: un collage fotografico tridimensionale in bianco e nero costruito, anche in questo caso, come un gioco illusionistico grazie al quale sembra di poter guardare all'interno del palazzo.