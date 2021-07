Miart torna in presenza, 145 gallerie per ripartenza

Milano riparte dall'arte. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, che lo scorso anno ha imposto un'edizione digitale torna in presenza miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano. Giunta alla venticinquesima edizione la kermesse, che si terrà dal 17 al 19 settembre (con vip preview il 16) nei padiglioni di fieramilanocity MiCo, è diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi. Saranno 145 le gallerie presenti in fiera provenienti da 20 Paesi oltre all'Italia, che presenteranno opere di artisti contemporanei affermati, maestri moderni e giovani emergenti. I galleristi "hanno voluto essere presenti a settembre nonostante la pandemia e una risposta forte c'è stata anche dai collezionisti non solo italiani ma europei - ha spiegato Luca Palermo, amministratore delegato Fiera Milano, - che hanno già voluto dire che ci saranno. Questo è un segnale del credere che l'eccellenza dell'arte e di Milano saranno un punto di attrazione. Sedici mesi di silenzio hanno fatto rumore".

"C'è stata fiducia da parte delle gallerie - ha osservato Nicola Ricciardi, direttore artistico miart -. Sono 145 quelle presenti, un numero non indifferente, c'è stata una leggera flessione rispetto al passato, ma sono lo specchio della qualità del passato. C'è grande entusiasmo e voglia di tornare alle fiere fisiche".

In questa edizione miart avrà come tema portante la parola poetica: 'Dismantling the silence', dall'omonima raccolta di versi del poeta statunitense Charles Simic, è il titolo che sarà declinato in una serie di iniziative. Tra cui spicca Starry Words: gli artisti protagonisti delle mostre in città condivideranno versi, citazioni, frammenti di poesie, che verranno raccolte dando vita ad una antologia che sarà anche una mappa poetica della città di Milano.

Tra i luoghi e gli artisti coinvolti, per citarne solo alcuni, ci sono Fondazione Pirelli HangarBicocca con Neil Beloufa e Maurizio Cattelan, Triennale Milano con Corrado Levi e Elena Rivoltini, i chiostri di Sant'Eustorgio con Alessandro Pessoli. In contemporanea con miart si terrà la Milano Art Week, "che coinvolgerà l' intera città in una settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea", come ha ricordato l'assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno. Main partner di miart è Intesa Sanpaolo. (ANSA).