Eurovision: La Francia non intende sporgere alcun reclamo

La Francia, seconda qualificata all'Eurovision, non ha "alcuna intenzione di sporgere un reclamo" nei confronti della vittoria dei Maneskin, al centro delle polemiche per la vittoria all'Eurovision Song Contest: è quanto dichiarato dalla numero uno di France Télévisions, la tv pubblica francese, Delphine Ernotte, intervistata dal quotidiano Le Parisien.

Damiano David, il cantante frontman del gruppo italiano che ha trionfato al concorso europeo, è accusato di aver sniffato coca in diretta. Un'accusa che lui respinge con forza, tanto da essersi detto pronto ad sottoporsi senza alcun problema ad un test antidroga. "Qualunque sia il risultato del test - ha detto Ernotte - la Francia non ha alcuna intenzione di sporgere un reclamo. Il voto è estramemente chiaro in favore dell'Italia. Non ha rubato la sua vittoria ed è questo ciò che conta".