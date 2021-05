Eurovision al via, Maneskin "siamo belli in fibrillazione"

In corso all'Ahoy Arena di Rotterdam la 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest. In gara per l'Italia i Maneskin con Zitti e Buoni, che dopo la vittoria al Festival di Sanremo sono tra i favoriti per la manifestazione europea che vede sfidarsi 26 nazioni. "Siamo belli in fibrillazione", dicono a pochi minuti dall'inizio in collegamento su Rai1, con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio chiamati a commentare la serata. In collegamento anche Diodato, che l'anno scorso - in piena pandemia - partecipò ad un Eurovision Song Contest senza gara. "Volevo portare il mio in bocca al lupo ai Maneskin", dice il cantautore in un simbolico passaggio di testimone con la band romana.

"Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard Fuoco #Escita2021". Così Fedez sostiene i Maneskin che stasera sono in gara, tra i favoriti, all'Eurovision Song Contest. Proprio l'endorsement al marito di Chiara Ferragni, per il suo grande seguito social, aveva suscitato polemiche al festival di Sanremo, dove il rapper si è classificato secondo alle spalle della band romana.