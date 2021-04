Il Maggio apre in presenza, grande segnale cultura

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Debutto in presenza per l'83esimo festival del Maggio musicale fiorentino. La Toscana in zona gialla regala al Teatro e al suo celebre festival la possibilità di accogliere il pubblico in sala per l'appuntamento sinfonico inaugurale, diretto da Daniele Gatti, in programma lunedì 26 aprile alle ore 20. E il giorno successivo andrà in scena anche l'Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, la prima opera in cartellone.

"Signore e signori il momento è venuto: finalmente abbiamo superato questo delirio, apriamo il Maggio lunedì", ha annunciato il sovrintendente, Alexander Pereira, in un video pubblicato su Facebook in cui invita gli spettatori ad andare numerosi in teatro. "Sono molto felice che proprio il giorno in cui dovevo riaprire il Teatro del Maggio con il concerto di Gatti coincida proprio con la riapertura dei teatri - ha detto Pereira all'ANSA -. Il festival del Maggio musicale fiorentino è uno dei più importanti d'Europa e il fatto che la sua apertura coincida con la ripartenza è anche un grande segnale per la cultura europea". Per accogliere il pubblico in sala restano valide le norme anti Covid dei mesi scorsi su distanza e contingentamento. "In sala ci saranno 500 persone e le distanze di un metro - aggiunge Pereira -. Noi abbiamo una sala da 1.900 posti quindi potremmo ospitare molte più persone anche mantenendo questa distanza. Ma siamo contenti di ospitarne 500, poi più in là alzerò la voce per poter avere più pubblico".

Nel 2020 il cartellone del festival saltò a causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria, per questo motivo l'edizione in partenza lunedì ha la numerazione che avrebbe dovuto avere quella dello scorso anno. Il manifesto, che ritrae due danzatori sospesi nell'aria, è stato realizzato da un'artista italiana riconosciuta a livello internazionale, Rä di Martino. "In sala ci saranno i nostri abbonati - dice Pereira - ma la biglietteria è aperta fino a lunedì, domenica compresa, e speriamo che qualcuno venga anche all'ultimo minuto". Per il sovrintendente la riapertura è "un bel segnale di ritorno alla normalità che per me era molto importante. In questi mesi sono andato avanti con il nostro programma, lo abbiamo fatto in streaming, ma lo abbiamo voluto fare per mantenere la qualità del Coro, e dell'Orchestra e adesso finalmente possiamo di nuovo esprimerci di fronte al pubblico". Sempre lunedì 26 aprile tornerà ad accogliere il pubblico in sala anche La Fenice di Venezia con un concerto lirico inizialmente annunciato solo in live streaming per domani. L'Opera di Roma riapre con Verdi il 28 aprile un concerto con la direzione di Michele Mariotti.

Anche Santa Cecilia riapre le porte al pubblico con la musica dal vivo. Il 26 aprile. Il primo appuntamento, alle 19:30, sarà un omaggio alla Croce Rossa Italiana: il maestro Antonio Pappano guiderà l' orchestra dell' Accademia Nazionale in un concerto di brani di Carl Philipp Emanuel Bach e Caikovskij nell' Auditorium Parco della musica. (ANSA).