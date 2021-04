NEW YORK - Il Vessel a Hudson Yards non sarà smantellato. Lo ha spiegato all'ANSA Related, la società che ha costruito il complesso residenziale e commerciale di lusso nei pressi del fiume Hudson, anche se il sito al momento resta chiuso. Alcuni giorni fa il sito Hyperallergic aveva diffuso - con un falso comunicato attribuito alla stessa Related Company e a Thomas Heatherwick, l'architetto che ha progettato il complesso - l'annuncio che la struttura a forma di nido d'ape sarebbe stata smantellata e che il rendering dell'opera sarebbe stato venduto all'asta come NFT (non fungibile token). In entrambi i casi si tratta di informazioni false.

Vessel - che è chiuso dallo scorso gennaio - per ora non riaprirà i battenti.