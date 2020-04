Morto Bill Withers, cantò Ain't No Sunshine

Si è spento a 81 anni un altro grande della musica americana. Addio a Bill Withers i cui brani più famosi come Ain't No Sunshine o Lean on Me hanno lasciato il segno nella storia. Secondo un comunicato della famiglia, Withers è morto per complicazioni cardiache. Considerato uno dei soul singer più importanti degli Stati Uniti, Withers è stato attivo tra gli anni '70 e '80, poi nel 1985 ha deciso di dire addio alle scene e di vivere lontano dai riflettori. Il suo Lean on Me è stato anche cantato durante il giuramento sia di Bill Clinton che di Barack Obama.