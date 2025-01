A Torino presidio Pro Palestina dopo il cessate il fuoco a Gaza

Circa duecento manifestanti Pro Palestina si sono ritrovati questa sera a Torino per un presidio in piazza Castello, per "festeggiare la tregua", come hanno spiegato.

"Il cessate il fuoco rappresenta il fallimento di Israele nel tentativo di cancellare Gaza - hanno aggiunto i partecipanti - Ma questa tregua non è la fine del genocidio. Il genocidio Israele ce l'ha nel Dna".

"Questo accordo è molto importante per la resistenza palestinese, che non finisce qui, perché la resistenza palestinese continua - concludono gli attivisti" Alcune bandiere con i colori della Palestina sono state srotolate a terra, altre invece vengono sventolate.

"Oggi il cessare il fuoco, domani la Palestina libera", si legge in uno degli striscioni presenti in piazza.



