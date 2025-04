Saluto nazista in sinagoga, studente di 16 anni rischia arresto

Uno studente di 16 anni iscritto all'Istituto tecnico professionale Ruffini di Imperia, ha rischiato l'arresto ieri, e adesso rischia l'espulsione dalla scuola, dopo aver fatto il saluto nazista davanti all'ingresso della sinagoga di Praga, mentre si trovava con gli altri studenti in gita scolastica. L'episodio è stato confermato dal preside Luca Ronco che ha dovuto fare da paciere con la polizia fuori dal luogo di culto, per evitare che lo studente venisse portato in caserma e fermato.

A quanto pare il gesto sarebbe avvenuto a margine di uno scambio di parole con una donna, forse a causa della calca dentro alla sinagoga. Il ragazzo ha poi cercato di negare i propri addebiti, anche se una telecamera ha ripreso la scena.

"Sono costernato - ha detto il dirigente scolastico - E' un gesto inqualificabile e di una gravità assoluta, che avviene nel cuore del dolore europeo. Per la settimana prossima abbiamo convocato un consiglio di istituto". Alla fine, non sono stati presi provvedimenti da parte delle autorità, ma la polizia ha identificato il giovane e anche il preside in qualità di accompagnatore dopo circa un'ora di discussione. La comitiva tornerà dalla gita scolastica lunedì prossimo.



