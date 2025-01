A Milano Centrale ritardi fino a 160 minuti ore. Trenitalia: 'Evitare gli spostamenti'. Circolazione ferroviaria sospesa

Circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano- Bologna per un guasto alla linea elettrica, annunciato alla stazione del capoluogo lombardo. I treni registrano ritardi e cancellazioni. La circolazione è regolare sulla linea Milano-Torino. In corso l'intervento dei tecnici di RFI. Informazioni sulla circolazione sui siti web di RFI e delle imprese ferroviarie.

L'AGGIORNAMENTO IN DIRETTA DAL SITO TRENITALIA

Sono dodici i treni Alta Velocità in coda, sui 15 in ritardo, e 4 quelli cancellati, annunciati alle 9 sul tabellone delle partenze in stazione Centrale, a Milano. I ritardi vanno da 10 a 160 minuti "ma sono destinati ad aumentare" spiega un addetto di una biglietteria che presenta una lunga fila.. Ripercussioni su diverse linee nazionali.

"I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un'ora di ritardo. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero. Il nostro incontro di oggi, allora, inizia alle 12 e non alle 11". A scriverlo su X è il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi atteso a Firenze. Nove sono quelli di tipo Alta Velocità. Otto quelli cancellati in arrivo, quattro quelli cancellati in partenza.

"Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili". E' l'invito che si legge sul sito di Trenitalia dopo la sospensione della circolazione ferroviaria in Stazione Centrale a Milano da stamani alle 7.50 sulle linee per Genova, Venezia e Bologna a causa di "verifiche tecniche - ha fatto sapere Trenitalia, alla linea elettrica".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA