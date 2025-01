Gdf, è italiana la prima Silver Notice di Interpol

Partita dal primo gennaio di quest'anno, su proposta dell'Italia, è stata emessa oggi dal Segretariato generale di Interpol la prima Silver Notice, strumento per tracciare a livello mondiale i proventi illeciti della criminalità e poterli sequestrare e confiscare. In questa fase di testa la prima Silver Notice è italiana e riguarda una richiesta della Guardia di finanza di Palermo, relativa alla ricerca di informazioni circa la presenza di beni patrimoniali, mobiliari e immobiliari, principalmente in Asia e Sudamerica, riferiti a un'attività di riciclaggio a livello mondiale, per un valore di oltre mezzo miliardo di euro.

L'auspicio è quello di intercettare il maggior numero di asset patrimoniali, per poi far partire richieste di cooperazione giudiziaria col fine di sequestrarli e confiscarli.

La Silver Notice è l'ultima novità in fatto di strumenti di Interpol per la comunicazione a livello mondiale di avvisi e richieste di informazioni, utili alle indagini delle polizie dei 196 Paesi che fanno parte dell'organizzazione e il suo impiego verrà testato, su base volontaria, da oltre cinquanta paesi.

Il progetto per l'introduzione della Silver Notice parte dalla Direzione centrale della polizia criminale durante l'Assemblea generale di Interpol, tenutasi a Nuova Delhi nell'ottobre 2022. Votata a larghissima maggioranza, l'iniziativa italiana ha portato nel 2023 alla costituzione di uno specifico gruppo di lavoro di esperti, la cui presidenza è stata affidata, con voto unanime, al colonnello della Guardia di finanza Roberto Ribaudo.

Le Silver Notice saranno emesse per reati con pena superiore a quattro anni, in coerenza con la soglia di punibilità stabilita dalla Convenzione Onu di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale, ma non saranno indicate soglie minime agli importi da tracciare o recuperare e, almeno nella fase pilota, saranno riferite alle sole persone fisiche, escludendo le disposizioni giudiziarie destinate a persone giuridiche.



