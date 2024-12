AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 23 dicembre 2024

ROMA - Palazzo Chigi Vertice di governo sui centri per la gestione dei migranti in Albania, con la presidente del Consiglio Meloni, il ministro della Difesa Crosetto e il ministro per gli Affari europei Foti

ROMA - Palazzo Chigi ore 15.00 Consiglio dei ministri

ROMA - Palazzo Chigi ore 16.30 Cabina di regia sulla Zes unica

ROMA - Istat, ore 16 ore 10.00, commercio estero extra Ue (11-2024)

LONDRA - Gran Bretagna, ore 8.00, PIL t/t 3T F

NEW YORK - Usa, ore 16.00, fducia dei consumatori di dicembre

ROMA - Piazza Pia ore 10.30 Cerimonia di apertura di Piazza Pia e del prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia di cui Anas è soggetto attuatore

KOSOVO - Visita del ministro degli Esteri Tajani al contingente italiano di Kfor

FRANCIA - Giornata di lutto nazionale per le vittime del ciclone Chido a Mayotte

ALTOONA (USA) - Luigi Mangione, sospettato dell'omicidio dell'Ad della United Healthcare, compare in tribunale

ROMA - Castel Sant'Angelo ore 12.30 Riapertura al pubblico, attraverso un calendario permanente di visite guidate, del Passetto di Borgo, nel suo percorso tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano

FIRENZE - Stadio Artemio Franchi ore 18.30 Serie A, Fiorentina-Udinese, 17/ma giornata

MILANO - Stadio Meazza ore 20.45 Serie A, Inter-Como, 17/ma giornata

BORMIO - Sci alpino, Coppa del mondo, slalom speciale maschile

