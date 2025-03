AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 6 marzo 2025:

ROMA - Camera, Aula dei Gruppi ore 15.30 Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, 'Quello che è tuo è mio', i conti della violenza economica, l'educazione finanziaria come strumento di contrasto alla violenza di genere

ROMA - Facoltà di Scienze politiche, via del Conservatorio 7 ore 16.30 Presentazione del libro su Giorgio Napolitano 'Presidente di tutti' di Giovanni Matteoli, con Gentiloni e Monti

ROMA - Camera, commissione Trasporti ore 8.15 Audizione del viceministro delle infrastrutture Rixi sullo stato del sistema ferroviario

FRANCOFORTE - Bce, riunione del consiglio direttivo, decisione sui tassi, alle 14,45 conferenza stampa della presidente Lagarde

ROMA - Villa Lubin ore 9.30 Cnel, 'Occupazione femminile, pari opportunità nella contrattazione aziendale e proposte di legge allo studio del Comitato per le Pari opportunità'

ROMA - Camera, sala Berlinguer ore 10.00 Cgil, 'Voglio essere libera', presentazione del report con i primi dati di un'indagine sulle molestie e le violenze nella pubblica amministrazione e nei servizi pubblici

ROMA - Sede Cdp, via Goito 4 ore 10.00 Cdp, 'Oggi, per l'Italia del futuro', terzo incontro annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni, con il presidente Gorno Tempini, l'Ad Scannapieco e il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga

TARANTO - Scuola Sottufficiali della Marina Militare, largo Lorenzo Bezzi 1 ore 10.30 Confindustria Taranto, 'Le rotte del cambiamento', assemblea con il presidente di Confindustria Orsini

RIMINI - Fiera ore 14.00 Ispra, 'Italy for Climate a Key - The Energy Transition Expo', 'Ciro 2025'

PESCARA - Aurum di Pescara, largo Gardone Riviera ore 16.00 'L'eredità del passato, l'energia del presente, la visione del futuro', evento per gli 80 anni di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, con il presidente di Confindustria Orsini

MILANO - Piazza castello ore 17.00 Unicredit e Scuderie Ferrari Hp lanciano la partnership

BRUXELLES - Ue, Consiglio europeo straordinario sull'Ucraina con la presidente del Consiglio Meloni

TOKYO - Il presidente della Repubblica Mattarella in visita ufficiale in Giappone

BRUXELLES - Il presidente del Consiglio Ue Costa incontra il leader della Cdu e candidato cancelliere tedesco Merz

KIEV - Protesta fuori dall'ambasciata degli Stati Uniti

ROMA - Stadio Olimpico ore 21.00 Europa League, Roma-Atletico Bilbao, ottavi di finale, andata

PLZEŇ (REP. CECA) - Doosan Arena ore 21.00 Europa League, Viktoria Plzen-Lazio, ottavi di finale, andata

