AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 17 dicembre 2024

ROMA - Senato, Aula ore 10.00 Comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre

ROMA - Camera, Giunta per le autorizzazioni ore 14.00 Riunione sulla presidente del Consiglio Meloni

WASHINGTON - Fed, riunione del board, conferenza stampa del presidente Powell

ROMA - Villa Lubin ore 15.00 Cnel, Giornata internazionale del Migrante, presentazione del Rapporto 2024 'Cittadini stranieri in Italia'

ROMA - Stampa Estera, via del Plebiscito 102 ore 11.00 Fnsi, Odg, Unhcr, in occasione della Giornata internazionale delle persone migranti, presentazione del XII Rapporto della Carta di Roma

ROMA - Palazzo Merulana, via Merulana 121 ore 15.30 Uil, presentazione del libro 'L'assassinio di Matteotti' con il segretario generale della Uil Bombardieri

ROMA - Inail, Via IV Novembre 144 ore 16.00 Inail, presentazione Bando Isi 2024, incentivi alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

BRUXELLES - Ue, vertice Ue-Balcani occidentali con la presidente del Consiglio Meloni

BRUXELLES - Nato, il segretario generale Rutte riceve il presidente dell'ucraina Zelensky e alcuni leader europei tra i quali la presidente del Consiglio Meloni

NEW YORK - Onu, Consiglio di Sicurezza sulla questione palestinese

NAPOLI - Associazione Figli in Famiglia, via Imparato, 111 ore 18.00 Glenn Micallef, commissario europeo per la Gioventù, Cultura e Sport, alla presentazione del progetto 'Diamo un calcio alla camorra', con il sindaco di Napoli Manredi

ASSISI - Comune, sala Conciliazione ore 9.30 'Dialogo e cooperazione per la pace nelle diversità', incontro con il presidente della Cei Zuppi

ROMA - Varco dell'Arco di Tito ore 12.30 Inaugurazione del nuovo percorso di visita dell'Horrea Piperataria, con il ministro della Cultura Giuli

BERGAMO - Gewiss Stadium ore 18.30 Coppa Italia, Atalanta-Cesena, ottavi di finale

ROMA - Stadio Olimpico ore 21.00 Coppa Italia, Roma-Sampdoria, ottavi di finale

Riproduzione riservata © Copyright ANSA