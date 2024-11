Corteo Pro Pal, fumogeni e petardi contro la polizia alla Fao

Fumogeni e petardi sono stati lanciati da alcuni partecipanti al corteo pro Pal a Roma contro il cordone di forze dell'ordine di presidio davanti alla sede della Fao. Una bandiera della Palestina, su un'asta di plastica, è stata lasciata proprio davanti al palazzo Fao, tra le aste vuote dove in questa occasione non compaiono le bandiere normalmente esposte.

"Dove sta? La bandiera di Israele dove sta?", è il coro scandito dagli studenti in viale Aventino.

Finora non ci sono stati contatti tra i manifestanti e le forze dell'ordine.

Tra i tanti cartelli del corteo partito da piazza Vittorio Emanuele, a Roma, al grido di "Palestina libera", anche quelli con i volti della premier Meloni e dei ministri Valditara e Bernini coperti da macchie di vernice rossa e mani "insanguinate". Su un cartoncino l'immagine di Netanyahu dietro sbarre rosse. "Criminale contro l'umanità. Arresto subito", si legge. Il corteo è aperto dallo striscione: "Stop genocidio e al massacro in Libano. Palestina Libera. Fermiamo Israele con la resistenza - Israele pericolo per il mondo".

"Noi abbiamo lavorato - ha detto il presidente della comunità palestinese - tra gli organizzatori della manifestazione nazionale, Yousef Salman - per l'unità dei palestinesi in Italia ma anche insieme a tutte le realtà italiane che sono oggi scese in piazza insieme a noi per urlare contro questo continuo genocidio e questa politica criminale dei governanti di estrema destra israeliani, perché questo continuo genocidio deve essere bloccato, fermato. Il popolo palestinese non può non avere il suo diritto all'autodeterminazione, a vivere sotto il sole come tutti gli altri popoli del mondo".

"Abbiamo fatto di tutto per scendere in piazza tutti uniti, perché dinanzi a quello che sta accadendo in Palestina non possiamo avere il lusso di dividerci e spaccarci di nuovo", ha aggiunto in riferimento alle manifestazioni che in un primo momento dovevano essere divise. Diverse le bandiere della Palestina e del Libano.

