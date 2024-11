Da Roma a Palermo, la marcia di 'Non una di meno' contro la violenza sulle donne

Manifestazione nazionale a Roma di 'Non una di meno'. Il movimento femminista e transfemminista scende in piazza per protestare contro la violenza di genere, la cultura prevaricatrice maschilista e patriarcale, anche in vista della Giornata contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre. Sono attese migliaia di persone.

Il corteo da piazzale Ostiense raggiungerà piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino.

Una analoga manifestazione in corso anche a Palermo e in altre città.

