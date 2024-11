Tensioni alla Sapienza, cariche di alleggerimento della polizia. Ambientalisti davanti al Viminale, tende e letame in piazza

Ancora momenti di tensione all'università La Sapienza: i Collettivi studenteschi e le forze di polizia sono venuti a contatto e alcuni studenti sarebbero stati colpiti durante le cariche di alleggerimento. I Collettivi, che erano in assemblea fuori dalla facoltà di Giurisprudenza, si sono mossi in un corteo per arrivare alla facoltà di Economia dove erano in presidio gli studenti di Azione Universitaria. A quel punto i manifestanti sono stati bloccati dalla Digos tra via del Castro Laurenziano e viale Ippocrate, dove sono stati allontanati dalle squadre della polizia presenti sul posto.

Sciolto il corteo dopo le tensioni con la polizia, i Collettivi degli studenti hanno girato attorno alla facoltà di Economia per poi tornare verso piazzale Aldo Moro, dove nel pomeriggio si terrà un' "assemblea cittadina antifascista". "Siamo tutte antifasciste". E ancora: "Dove sono i camerati": questi i cori con lo striscione in prima fila: "Fuori le guardie e i fascisti dall'università".

"Fuori i rossi dall'università". "Il futuro dell'Italia siamo noi". E ancora: "Polimeni cacci gli abusivi". Questi i cori, alla facoltà dell'Economia della Sapienza, intonati da Azione universitaria, movimento universitario di destra al presidio organizzato oggi dopo gli scontri delle ultime giornate con il voto in corso all'università. Mentre gli autonomi, i collettivi e Cambiare rotta erano riuniti nel cortile di Scienze Politiche per dei contro-presidi, e dove questo pomeriggio avrà luogo un'assemblea cittadina antifascista.

Blitz degli ambientalisti in piazza del Viminale a Roma: gli attivisti di Extinction Rebellion hanno messo una serie di tende davanti al ministero dell'Interno e dell'Interno e scaricato diversi quintali di letame. Le forze dell'ordine sono intervenute per identificare i manifestanti.

