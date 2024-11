Aveva un bond del 'Regno di Romania', 21 milioni di multa

Per aver viaggiato con un titolo al portatore del 'Regno di Romania' la cui autenticità è certa ma sulla cui pagabilità ci sono dubbi (non esistendo più l'emittente), un uomo originario della Romania è stato condannato a pagare 21milioni di euro al fisco italiano da una sentenza della Corte di Cassazione, dopo che era stato trovato in possesso del bene, nel 2017.

L'uomo era stato intercettato a bordo di un treno proveniente da Zurigo dagli agenti delle Dogane e aveva risposto di non avere valori, mentre invece aveva questo titolo, forse da collezionismo finanziario e del valore di poche centinaia di euro. Ma con sè aveva anche una perizia che ne dichiarava il valore pari a 79 milioni di dollari, e dopo una serie di valutazioni, discusse nel merito durante l'iter giudiziario, si è giunti alla strabiliante sanzione perché "potenzialmente liquidabile".

