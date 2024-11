AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 18 novembre 2024:

EMILIA-ROMAGNA E UMBRIA - Regionali, i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 15

ROMA - Camera, Sala della Regina, 11.30 - Presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, con il vicepresidente della Camera Mulè, Gino Cecchettin, Federica Pellegrini e i ministri dell'istruzione Valditara e della Famiglia Roccella

ROMA - Palazzo Chigi ore 10.00 Fondazione Sos Telefono Azzurro Ets, in occasione della Giornata internazionale per la protezione dei minori contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale, 'Diamo voce al silenzio: ascoltare i bambini e gli adolescenti vittime di abuso sessuale per sviluppare nuovi interventi di aiuto e tutela'

ROMA - Camera, commissione Affari costituzionali ore 12.00 - Votazioni sul decreto flussi

RIO DE JANEIRO - G20, con la presidente del Consiglio Meloni, la presidente della Commissione Ue von der Leyen e gli altri leader del gruppo dei 20 Grandi

BRUXELLES - Ue, Consiglio Affari esteri

BRUXELLES - Ue, Consiglio Agricoltura e pesca

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri responsabili della demografia

VIENNA - Aiea, Consiglio dei governatori

GINEVRA - Unrwa, conferenza stampa del commissario generale Lazzarini

RIAD - Visita in Arabia Saudita del presidente tedesco Steinmeier

NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di sicurezza sul Medio Oriente e sull'Ucraina

ROMA - ministero della Cultura, via del Collegio Romano ore 12.00 - Presentazione delle linee guida della Quadriennale d'arte 2024 con il ministro della Cultura Giuli

MALAGA - Tennis, Billie Jean King Cup 2024, finali

Riproduzione riservata © Copyright ANSA