Perquisizioni al Comune di Roma, 'mazzette sui lavori stradali, anche lavori per il Giubileo'

Un sistema corruttivo con schema "classico": un imprenditore che per ottenere i ricchissimi appalti sulla manutenzione delle strade di Roma, gare da 100 milioni di euro complessivi, dispensava mazzette e utilità, come orologi e ristoranti, a pubblici ufficiali compiacenti. E' quanto emerge dall'inchiesta della procura capitolina che ha portato ad una serie di perquisizioni, con acquisizione di una gran massa di documenti, anche negli uffici del Dipartimento dei Lavori Pubblici del Comune di Roma e della Astral, Azienda strade Lazio Spa. Una procedimento che accende un faro sui fondi per il Giubileo e su presunte irregolarità in alcune gare di appalto. A confermalo è anche il Campidoglio annunciando che dalle prime risultanze di una indagine interna, immediatamente disposta, "sono emersi affidamenti, tutti effettuati attraverso le procedure di legge, compresi alcuni interventi giubilari".

Ogni elemento sarà messo a disposizione della Guardia di Finanza e della Procura. Su disposizione del sindaco Roberto Gualtieri sono stati avviati i controlli sugli interventi realizzati dalle ditte oggetto dell'indagine ed è stata disposta la costituzione di una commissione ispettiva tecnica composta da esperti di lavori pubblici per verificare la corretta esecuzione delle opere. Complessivamente sono cinque i pubblici ufficiali finiti nel registro degli indagati, tra loro anche funzionari dell'amministrazione capitolina oltre a due agenti della Polizia Stradale. Nel filone di indagine si contesta anche l'associazione a delinquere, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio.

Secondo l'impianto accusatorio a tirare le fila era l'imprenditore Mirko Pellegrini, 46 anni, 'dominus' di una piccola galassia di aziende con cui puntava ad ottenere, in modo illecito, l'aggiudicazione degli appalti per il rifacimento del manto stradale "che nella maggior parte dei casi - si legge nel decreto di perquisizione - hanno avuto quale controparte 'Roma Capitale' per importi di circa 100 milioni di euro". Le "attività di intercettazione ed i successivi accertamenti - sostengono gli inquirenti - hanno consentito di far emergere l'esistenza di un unico disegno criminoso e di un'associazione per delinquere".

L'imprenditore, in particolare, avrebbe commesso frode nella pubblica fornitura di appalti tra i quali quelli in via della Serenissima, via della Magliana e piazzale De Bosis. A Pellegrini è contestato di non avere adempito "dolosamente agli obblighi contrattuali previsti e ponendo in essere espedienti maliziosi e ingannevoli idonei a fare apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, in particolare in relazione allo spessore del manto di asfalto e alle quantità del materiale impiegato". In sostanza con il pubblico ufficiale compiacente si utilizzava meno materiale di quanto previsto. Le verifiche sono ancora in una fase embrionale e riguardano una quarantina di appalti affidati negli ultimi due anni. Sotto la lente dei inquirenti sarebbe finita anche una gara per i lavori relativi alla 'Ryder Cup' di golf. In particolare quella ad oggetto "interventi sul Sistema Viario Regionale per la sostenibilità della manifestazione sportiva Ryder Cup in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali. Intervento di adeguamento mediante raddoppio di Via Marco Simone" con "importo complessivo a base d'asta di quasi 5 milioni di euro (4.992.216)", come emerge dalla Gazzetta Ufficiale.

La Procura in almeno due capi di imputazione scrive di "fatti tuttora in corso", segno che le presunte attività illecite sarebbero quanto mai attuali. Tra le società riconducibili a Pellegrini, definito negli atti "promotore, organizzatore e capo dell'associazione a delinquere" compare anche una società che nella primavera scorsa si sarebbe aggiudicata diverse gare - almeno quattro sarebbero quelle su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti - nell'ambito "degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo".

