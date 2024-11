Travolta dal bus nel Mantovano, una 15enne gravissima

E' in condizioni disperate la ragazza di 15 anni investita oggi da un'auto, a san Benedetto Po, appena scesa dal pullman che la riportava a casa da scuola che, contrariamente a quanto inizialmente comunicato, non è deceduta sul colpo. I tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori sulla studentessa, sbalzata nella scarpata adiacente la strada, sembravano inutili quando hanno registrato una flebile attività cardiaca, quanto basta per trasferire la ragazza in eliambulanza all'ospedale di Parma.

